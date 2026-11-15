مصدر يكشف كواليس غضب أعضاء مجلس إدارة الزمالك من تصريحات حسين لبيب

كشف مصدر خاص بنادي الزمالك عن وجود حالة من الاستياء بين بعض أعضاء مجلس إدارة النادي، بسبب تصريحات الكابتن حسين لبيب، التي منح خلالها مجلس الإدارة تقييمًا بنسبة 4% فقط.

وقال المصدر إن بعض أعضاء المجلس يرون أن تصريحات حسين لبيب تسبّبت في حالة من الجدل والغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن هناك أعضاء يعتبرون أن المجلس لم يقصر في أداء دوره، وأن الظروف المالية الصعبة والأزمات والديون التي يمر بها النادي كانت من أبرز الأسباب وراء الوضع الحالي.

وأضاف المصدر أن تصريحات حسين لبيب أثارت استياء بعض أعضاء مجلس الإدارة، الذين يرون أن هذا التقييم لا يعكس حجم الظروف الصعبة والتحديات التي واجهها المجلس خلال الفترة الماضية.