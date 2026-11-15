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«أختكم بتتخطف» .. تفاصيل مُثيرة في رواية «الزوزات» عن مُحاولة خطف شقيقتهما وطفلها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«أختكم بتتخطف» .. تفاصيل مُثيرة في رواية «الزوزات» عن مُحاولة خطف شقيقتهما وطفلها

الزوزات
الزوزات
علا محمد

أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الجدل الواسع، بعد ما ظهر فيه صانعا المحتوى الشقيقان المعروفان باسم "الزوزات"، وهما يرويان تفاصيل ما وصفاه بمحاولة اختطاف شقيقتهما وطفلها الصغير، على يد سائق سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي، في مدينة الشيخ زايد.

وبحسب رواية الشقيقين في الفيديو، بدأت الواقعة عندما طلبت شقيقتهما سيارة عبر أحد تطبيقات النقل الذكي، للتوجه إلى مول مصر، وكان بصحبتها طفلها الصغير.

وقالوا إن والدتهما اتصلت بهما في حالة انهيار، وأخبرتهما بأن شقيقتهما تتعرّض للخطف، بعد ما لاحظت أن السائق يسلك طريقًا مغايرًا للوجهة المُحدّدة عبر التطبيق، متجها إلى منطقة قريبة من النادي الأهلي، رغم عدم ارتباطها بمسار الرحلة.

وأضافا، وفقًا لروايتهما، أن السائق برّر تغيير الطريق بأن الموقع الجغرافي هو الذي وجّهه إلى هذا المسار، ثم قام فجأة بغلق نوافذ السيارة وأبوابها، وهو ما أثار رعب السيدة ودفعها للاستغاثة بأسرتها.

وتابعا أن السائق فتح الأبواب بعد ما لاحظ اقتراب أشخاص منهما، لكن ملابس السيدة علّقت بأحد أبواب السيارة خلال محاولتها النزول، فسقطت أرضًا وتعرّضت للسحل مع تحرك السيارة، في مشهد تسبّب في حالة من الرعب لها ولطفلها، على حد قولهما.

وطالب صانعا المحتوى، الأجهزة الأمنية، بسرعة فحص الفيديو والتحقق من تفاصيل الواقعة وتحديد هوية السائق ومحاسبته حال ثبوت الاتهامات المنسوبة إليه، كما طالبا بتشديد إجراءات التأكد من بيانات سائقي تطبيقات النقل الذكي.

من جانبها، تفحص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة مقطع الفيديو المتداول، للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي يكشف نتائج الفحص.

مقطع فيديو متداول مواقع التواصل الاجتماعي صانعا المحتوى الشقيقان المعروفان الزوزات سائق سيارة شركات النقل الذكي مدينة الشيخ زايد الشقيقين

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