جلد الذات والتفكير المستمر.. الآثار النفسية للحظر على مواقع التواصل الاجتماعي في العلاقات

أكد الدكتور تامر الفقي، خبير التنمية البشرية، أن اللجوء إلى خاصية الحظر «البلوك» على مواقع التواصل الاجتماعي عند حدوث خلافات بين الأصدقاء أو المرتبطين ليس دائمًا التصرف الصحيح، موضحًا أن الأمر يختلف بحسب طبيعة العلاقة وأسباب الخلاف.

وقال خلال لقائه مع سارة سامي وشريف نورالدين في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن إنهاء العلاقة بالحظر دون محاولة توضيح أسباب الغضب أو مناقشة المشكلة قد يعكس الخوف من المواجهة وعدم القدرة على التعبير عن المشاعر، مشيرًا إلى أن سهولة الهروب من العلاقات أصبحت بديلًا عن اكتساب مهارات حل الخلافات وإدارة المشكلات.

وأضاف أن الأفضل عند حدوث خلاف بين شخصين هو منح كل طرف فرصة للهدوء لمدة 24 ساعة، ثم العودة لمناقشة أسباب الضيق بصورة واضحة، وتحديد التصرفات التي تسببت في المشكلة، بما يتيح فرصة للاعتذار وتجاوز الخلاف.