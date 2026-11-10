فوضي إعلانات حقن التخسيس غير المرخصة.. «X‐Cut » هيئة الدواء تحذر من منتج يروج له ثابت شكري

استمراراً للتصدي للمنتجات الدوائية الغير مرخصة والتي يتم الترويج لها عبر منصات التواصل الإجتماعي المختلفة ، أو من خلال مقاطع الفيديو .

حذرت هيئة الدواء المصرية ، من منتج للتخسيس يحمل إسم «X‐Cut » يتم الترويج له عبر صفحة تحمل أسم د ثابت شكري ، مؤكدة أنه إعلان مضلل يروج لإدعاءات تسويقية مضللة عن منتج غير مسجل بهيئة الدواء المصرية .

أشارت هيئة الدواء المصرية إلي ان تلك الخطوة تأتي في إطار الدور الرقابي للهيئة لضبط سوق الدواء ومنع وصول المنتجات المهربة والغير مرخصة إلي المواطنين .

وفي وقت سابق حذرت هيئة الدواء المصرية، في منشور لها حمل رقم «92 » لعام 2026 ، من كافة التشغيلات الخاصة ك بدواء تفتيت الدهون وتعلية الحرق.

وشددت هيئة الدواء ، علي سحب كافة التشغيلات الخاصة بالدواء من السوق الدوائي.

عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية

وتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.