العراق يمنع طائرة المنتخب الإيراني من الهبوط في مطار البصرة

منعت السلطات العراقية، الثلاثاء، طائرة تقل المنتخب الإيراني لكرة القدم من الهبوط في مطار البصرة، بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على شركات الطيران الإيرانية، وفق ما أفاد به مسؤولان في المطار.

شركات الطيران الإيرانية

وقال مسؤول في القنصلية الإيرانية بالبصرة إن الطائرة عادت إلى إيران وهبطت في مطار عبادان، على أن يواصل المنتخب رحلته برا إلى البصرة للمشاركة في بطولة رباعية تضم منتخبات العراق ولبنان وفلسطين وإيران.

وأوضح مسؤول في الطيران المدني العراقي أن القرار جاء لتجنب انتهاك العقوبات الأميركية التي تستهدف شركات الطيران الإيرانية.

وكان العراق قد علّق في سبتمبر الماضي الرحلات الجوية الإيرانية إلى مطار بغداد، عقب تحذيرات أميركية من فرض عقوبات ثانوية على المطارات ومقدمي الخدمات المتعاملين مع شركات الطيران الإيرانية.

وحذّر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أن المطارات التي تستقبل طائرات تابعة لشركات إيرانية خاضعة للعقوبات قد تواجه إجراءات عقابية، تشمل الحرمان من الوصول إلى النظام المالي القائم على الدولار.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي واشنطن لتشديد الضغوط على قطاع الطيران الإيراني والجهات الأجنبية التي تقدم له الخدمات.