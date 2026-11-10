نتنياهو: الوسيلة الوحيدة للتخلص من التهديد الإيراني هي إسقاط النظام.. ولدينا خطط لتدمير إيران

أكد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، أنه ما زالت لديه خطط لتدمير إيران، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل".

وقال نتنياهو، إن الوسيلة الوحيدة للتخلص من التهديد الإيراني هي إسقاط النظام.

وأضاف نتنياهو، أنه هناك ضغوط علينا للتراجع عن الإنجازات في الضفة الغربية وغزة ولبنان.

وتابع نتنياهو:" علينا تشكيل حكومة وحدة وطنية".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس حزب "يشار" والمكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، جادي آيزنكوت، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق مع قادة كتلة التغيير بشأن المرشحين لتولي عدد من المناصب الرئيسية في الكنيست.

وأكد آيزنكوت أنه منفتح للتعاون مع كل الأحزاب المؤيدة لمبادئه الأساسية.