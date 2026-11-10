محافظ دمياط يلتقي بالمواطنين ويوجّه بسرعة حل الشكاوى

ضمن فعاليات مبادرة «المحافظ هيجيلك»، التقى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمدينة الروضة، للاستماع إلى شكاواهم وطلباتهم، والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها.

حضر اللقاء اللواء طارق بحيري، السكرتير العام المساعد، والمهندسة حنان الأطروش، رئيس الوحدة المحلية لمدينة الروضة، والأستاذ طارق الشوربجي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي.

وتناول اللقاء عددًا من الشكاوى والطلبات، تنوعت بين تسليم رخص التصالح والتماس الحصول على نموذج (8)، وبعض الملاحظات المتعلقة بالمخطط التفصيلي، وتم بحث طلب التماس مقدم من أحد المواطنين للحصول على كرسي كهربائي نظرًا لظروفه الصحية .

ووجّه محافظ دمياط بسرعة دراسة الشكاوى المعروضة، والتنسيق بين الجهات والإدارات المختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة، مع سرعة فحص الطلبات وتلبية مطالب المواطنين المستحقة.