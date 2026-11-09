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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع كفاءة المرافق و استعدادات لموسم الشتاء بدمياط الجديدة

دمياط الجديدة
دمياط الجديدة
زينب الزغبي

قام المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، بزيارة تفقدية موسعة لمدينة دمياط الجديدة لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية، والوقوف على مدى جاهزية شبكات ومحطات المرافق،​وكان في إستقباله المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، وذلك بحضور قيادات ومسئولي قطاع المرافق بالهيئة، ونواب رئيس الجهاز ومديري الإدارات المعنية بالجهاز، وممثلي الشركات المنفذة للمشروعات بالمدينة.

​إستهل المهندس أحمد علي جولته بعقد إجتماع موسع ضم مديري الإدارات المعنية بالجهاز ومسئولي الشركات المنفذة للمشروعات الجاري تنفيذها، لمناقشة معدلات الإنجاز وخطط التشغيل والصيانة، وتذليل أي عقبات أمام التنسيق الميداني.
​وعقب الاجتماع، توجه نائب رئيس الهيئة لتفقد محطتي رفع الصرف الصحي بمنطقتي "الإستاد" و"التجارة"، حيث تابع إنتظام سير العمل ومعدلات كفاءة الطلمبات والمولدات الاحتياطية، مؤكداً ضرورة الجاهزية التامة للتعامل مع أي طوارئ.

​وشملت الجولة التفقدية متابعة أعمال صيانة وتطوير الطرق بالمدينة، حيث تفقد نائب رئيس الهيئة ومرافقوه،​إمتداد الطريق رقم (1) لمتابعة عملية رفع الكفاءة من المدخل الشرقي حتى المدخل الغربي للمدينة لضمان سيولة حركة السيارات، ​منطقة الشاليهات (المرحلة الثانية) إستكمال أعمال رفع كفاءة الطرق والمرافق والمشايات لتطوير المظهر الحضاري للمنطقة.

قطاع الكهرباء 

وفى ​قطاع الكهرباء والتغذية تفقد عملية إنشاء وتنفيذ موزع التوسعة بمنطقة الحديقة الدولية، والذي يستهدف تدعيم موزعات المدينة بكابلات جديدة بنظام التغذية النمطية لضمان إستقرار التيار.

التوسع العمراني 

​وفي إطار التوسع العمراني واستكمال مرافق أراضي وأحياء المدينة، إستمع المهندس أحمد علي إلى شرح تفصيلي حول منطقة شرق حورس "بيت الوطن" أعمال تنفيذ المرافق الداخلية (مياه، صرف، ري، طرق "فرمة + طبقة أساس") بالقطعة رقم (4) شمال المجاورة (32) بالحي السادس، والموقف التنفيذي لأعمال المرافق الداخلية (مياه، صرف صحي، ري، طرق) بمنطقة تل الدير جنوب المجاورة الأولى بالحي الأول.

​من جانبه، أكد المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أن الجهاز يعمل وفق خطة عمل محدثة وشاملة لرفع كفاءة البنية التحتية بالتوازي مع استعدادات موسم الشتاء، مشيراً إلى رفع درجة الإستعداد بغرف العمليات وتشكيل فرق طوارئ وصيانة تعمل على مدار 24 ساعة؛ لمتابعة البلاغات فور ورودها والتعامل السريع مع أي متغيرات جوية أو ضغوط ناتجة عن التوسعات العمرانية.

​وفي ختام جولته الميدانية، أكد المهندس أحمد علي، نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، على عدد من التوجيهات الحازمة لضمان إستدامة الخدمات، جاء في مقدمتها
​الإلتزام التام بالجداول الزمنية المحددة لأعمال الصيانة والتطوير لكافة الشبكات دون أي تأخير،​التطبيق الصارم لإجراءات السلامة والصحة المهنية لحماية فرق العمل والفنيين أثناء عمليات التشغيل والصيانة،​تفعيل منظومة تتبع ورصد الملاحظات الفنية بالشبكات بشكل إستباقي، لسرعة معالجة أي تسريبات والحد من فاقد المياه ومحاسبة أي تقصير.

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