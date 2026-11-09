ميناء دمياط يتداول 12 سفينة للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط ، خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن .. بينما غادر 4 أخرى ، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة "تحت عملية الشحن والتفريغ".

وأوضح المركز الإعلامي للهيئة، فى بيان اليوم الاثنين ، أن حركة الصادر من البضائع العامةبلغت 38449 طن تشمل : 7582 طن كلينكر و 10645 طن جبس معبأ و 3095 طن علف بنجر و 1300 طن سكر معبأ و 13215 طن يوريا و 1560 طن ملح معبأ و 1052 طن بضائع متنوعة .

وأضاف المركز، أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 19683 طن تشمل : 1094 طن حديد و 2100 طن ذرة و 5665 طن خردة و 3519 طن ابلاكاش و 1350 طن سكر معبأ و 1755 طن زيت طعام و 4200 طن بضائع متنوعة ،كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 179 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 198 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 764 حاوية مكافئة ،ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 4474 طنًا .

واشار المركز، إلى كما غادر قطار بعد أن تم تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5952 حركة .

وأشار المركز، إلى أنه خلال رحلاتها لميناء دمياط غادرت السفينة ( ARK FUTURA ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتداول 2060 طن تشمل خضروات و فواكه ومنسوجات و ملابس وضفائر سيارات و فايبر جلاس منها بضائع تصدير متجهة إلي (ايطاليا - هولندا - انجلترا – المجر – فرنسا – سلوفينيا - المانيا ).