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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ميناء دمياط يتداول 12 سفينة للحاويات والبضائع العامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط
أ ش أ

استقبل ميناء دمياط ، خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن .. بينما غادر 4 أخرى ، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة "تحت عملية الشحن والتفريغ".

وأوضح المركز الإعلامي للهيئة، فى بيان اليوم الاثنين ، أن حركة الصادر من البضائع العامةبلغت 38449 طن تشمل : 7582 طن كلينكر و 10645 طن جبس معبأ و 3095 طن علف بنجر و 1300 طن سكر معبأ و 13215 طن يوريا و 1560 طن ملح معبأ و 1052 طن بضائع متنوعة .

وأضاف المركز، أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 19683 طن تشمل : 1094 طن حديد و 2100 طن ذرة و 5665 طن خردة و 3519 طن ابلاكاش و 1350 طن سكر معبأ و 1755 طن زيت طعام و 4200 طن بضائع متنوعة ،كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 179 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 198 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 764 حاوية مكافئة ،ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 4474 طنًا .

واشار المركز، إلى كما غادر قطار بعد أن تم تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5952 حركة .

وأشار المركز، إلى أنه خلال رحلاتها لميناء دمياط غادرت السفينة ( ARK FUTURA ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتداول 2060 طن تشمل خضروات و فواكه ومنسوجات و ملابس وضفائر سيارات و فايبر جلاس منها بضائع تصدير متجهة إلي (ايطاليا - هولندا - انجلترا – المجر – فرنسا – سلوفينيا - المانيا ).

المركز الإعلامي ميناء دمياط عدد السفن

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