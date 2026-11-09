بعد توقف دام 5 أيام| عودة دخول المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة

أكد مصطفى عبد الفتاح، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من العريش، عودة شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تنطلق يوميًا من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة، بعد إنهاء إجراءات دخولها عبر منفذ كرم أبو سالم، وذلك عقب توقف استمر 5 أيام، بعدما أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حركة دخول شاحنات المساعدات، واكتفت بالسماح بدخول شاحنات الوقود أمس فقط.

وأضاف عبد الفتاح، في مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الهلال الأحمر المصري أطلق صباح اليوم شاحنات محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإغاثية والإنسانية، قُدرت بأكثر من 2500 طن من أنواع مختلفة من المساعدات، إلى جانب المواد البترولية، وأكثر من 200 طن من المساعدات التي تتضمن الخيام والملابس الثقيلة، لمواجهة تداعيات الطقس غير المستقر والمنخفض الجوي الذي عانى منه سكان قطاع غزة، وتسبب في تضرر الكثير من السكان والأهالي.

وأشار إلى أن المساعدات تضمنت أيضًا العديد من المستلزمات الطبية التي وفرها الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع الجهات المعنية، موضحًا أن هذه الكميات دُفع بها بالفعل ووصلت إلى الأراضي الفلسطينية، بعد إنهاء إجراءات التدقيق التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت إلى أن يوم أمس شهد وصول أكثر من 65 مصابًا فلسطينيًا برفقة ذويهم إلى الأراضي المصرية، لبدء تلقي الإجراءات العلاجية داخل المستشفيات المصرية، بالتزامن مع مغادرة العدد نفسه، في إطار الإجراء التبادلي الذي تحرص عليه مصر، إلى جانب وصول أعداد من المسافرين الفلسطينيين العائدين إلى الأراضي الفلسطينية، بعد إنهاء إجراءات دخولهم إلى القطاع مرة أخرى وانتهاء رحلة علاجهم داخل المستشفيات المصرية.

وأوضح أن المساعدات المصرية عادت مجددًا اليوم، بعد فتح المعبر من الجانب الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بينما تواصل الشاحنات الاستعداد والتجهيز في الأراضي المصرية بمحافظة شمال سيناء، عبر المراكز اللوجستية التي تعمل على تجهيز مئات الشاحنات تمهيدًا لانطلاقها صوب قطاع غزة، في محاولة للتخفيف عن سكان القطاع جراء ما يعانونه من أوضاع إنسانية كارثية منذ بداية الحرب عليه قبل أكثر من ثلاثة أعوام.