"جاكيت الليل أصبح ضروريا".. تفاصيل حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار استقرار الأجواء الغائمة على شمال البلاد، وسط فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، بالتزامن مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، خاصة خلال ساعات الليل.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة ، وطقس خريفي على أغلب الأنحاء.

السحب والغيم الجزئي يسيطران على أغلب الأنحاء الشمالية

وأوضحت الأرصاد أن السواحل الشمالية الغربية تشهد فرصاً لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة، فيما تسيطر السحب والغيم الجزئي على أغلب الأنحاء الشمالية.

وأضافت أن مناطق من القاهرة الكبرى تتأثر بنشاط للرياح، مما يضاعف الإحساس بالبرودة ويؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة المحسوسة خلال فترات المساء.

تحذيرات:

وجهت هيئة الأرصاد نصيحة للمواطنين باصطحاب "جاكيت" أو ملابس إضافية عند الخروج ليلاً وفي الأوقات المتأخرة من الساعات المقبلة، تجنباً لنزلات البرد في ظل التغيرات الجوية وبرودة الطقس ليلاً.

إضافة إلى اضطراب الملاحة ​على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة وسرعة الرياح من (40 : 70) كم/س وارتفاع الأمواج من (2 : 3.5) متر.