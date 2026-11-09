دويدار يرفض رحيل حسام حسن بهذه الطريقة: أتمنى تكريمه رغم اختلافي معه

أعرب أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق، عن رفضه رحيل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر بهذه الطريقة، مؤكدًا ضرورة التعامل مع الأمر بوسطية وتقدير ما قدمه، رغم اختلافه معه في بعض الأمور.

وقال دويدار في تصريحات تلفزيونية: «أنا ضد رحيل حسام حسن بالشكل ده، وأتمنى يكرم رغم اختلافي معاه، ولازم يكون في وسطية في التعامل».

علي ماهر مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء السبت، تعيين علي ماهر، المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليوباترا، مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب الأول، خلفًا لحسام حسن، بعد توجيه الشكر له ولجهازه المعاون.

وجاء قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بالتعاقد مع علي ماهر بعقد يمتد لمدة عامين، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع المدرب ومسؤولي سيراميكا كليوباترا لإنهاء ارتباطه بالفريق وتوليه المهمة الوطنية رسميًا خلال المرحلة المقبلة.

جاء قرار الجبلاية بإنهاء مهمة حسام حسن وجهازه المعاون عقب تصاعد الأزمات والخلافات خلال الفترة الماضية، في ظل حالة من الجدل حول مستقبل الجهاز الفني للمنتخب.

ويسعى اتحاد الكرة، من خلال الاستعانة بعلي ماهر، إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي لمنتخب مصر، والاستفادة من خبراته التدريبية في الدوري المحلي، استعدادًا للاستحقاقات القارية المقبلة وتصفيات كأس العالم.