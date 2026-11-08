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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسالة مثيرة من أحمد دويدار لحسام حسن بعد رحيله عن منتخب مصر

حسام حسن
حسام حسن
نورهان عادل

وجه أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، رسالة بشأن رحيل حسام حسن عن القيادة الفنية لمنتخب مصر، عقب قرار اتحاد الكرة بتعيين علي ماهر مديرًا فنيًا جديدًا للفراعنة، خلفًا للعميد.

وكتب أحمد دويدار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

 «قولت للكابتن حسام وحذرته اللي بيعادي الكل بيخسر يا منصور، مسمعش الكلام ومشي ورا صحابه!!!».

علي ماهر مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس السبت، تعيين علي ماهر، المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليوباترا، مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب الأول، خلفًا لحسام حسن، بعد توجيه الشكر له ولجهازه المعاون.

وجاء قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بالتعاقد مع علي ماهر بعقد يمتد لمدة عامين، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع المدرب ومسؤولي سيراميكا كليوباترا لإنهاء ارتباطه بالفريق وتوليه المهمة الوطنية رسميًا خلال المرحلة المقبلة.

وجاء قرار الجبلاية بإنهاء مهمة حسام حسن وجهازه المعاون عقب تصاعد الأزمات والخلافات خلال الفترة الماضية، في ظل حالة من الجدل حول مستقبل الجهاز الفني للمنتخب.

ويسعى اتحاد الكرة، من خلال الاستعانة بعلي ماهر، إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي لمنتخب مصر، والاستفادة من خبراته التدريبية في الدوري المحلي، استعدادًا للاستحقاقات القارية المقبلة وتصفيات كأس العالم.

أحمد دويدار الزمالك حسام حسن علي ماهر فيسبوك

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