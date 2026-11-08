الصحة: ارتفاع أعداد مصابي حادث قطار العياط لـ112 مصابًا و7 وفيات

واصل وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، متابعته عن كثب للتداعيات الصحية لحادث انقلاب عدد من عربات قطار الركاب، الذي وقع على طريق «القاهرة – أسوان» أمام مفارق جرزا بمحافظة الجيزة.

ووجّه الوزير برفع درجة الاستعداد في جميع المنشآت الصحية بمحافظتي الجيزة وبني سويف، وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي والإسعافي اللازم للمصابين.

البيانات الرسمية

‎ووفقًا لأحدث البيانات، شاركت 72 سيارة إسعاف في عمليات النقل والإخلاء، فيما ارتفع إجمالي عدد المصابين إلى 112 مصابًا، تم نقل 72 منهم إلى مستشفى الواسطى المركزي، و33 إلى مستشفى العياط المركزي، و7 مصابين إلى مستشفى أطفيح المركزي، فيما بلغ عدد الوفيات 7 حالات، منها 3 بمستشفى الواسطى المركزي، و4 بمستشفى أطفيح المركزي، وجميعها تحت تصرف النيابة العامة.

‎وأوضحت الوزارة أن الإصابات تنوعت بين كدمات وسحجات متفرقة، وهي الأكثر شيوعًا بين المصابين، وكسور بالأطراف والحوض والفقرات، وجروح قطعية بالرأس والوجه، وكدمات بالصدر والضلوع، حيث خضع جميع المصابين للأشعات والفحوصات اللازمة فور وصولهم، وتلقوا الرعاية الطبية المطلوبة وفق حالة كل منهم.

‎وأشارت الوزارة إلى خروج 45 مصابًا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية وتلقيهم العلاج اللازم، فيما يوجد 7 مصابين آخرين مرشحين للخروج، بينما يستكمل باقي المصابين تلقي العلاج تحت الملاحظة الطبية.

‎وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار المتابعة الدقيقة للحالة الصحية للمصابين، وتوفير الرعاية الطبية الكاملة لهم، متقدمةً بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل.

كان الدكتور خالد عبدالغفار، قد كلف نائبه الدكتور عمرو قنديل، بزيارة المصابين في المستشفيات والاطمئنان على تلقيهم الخدمة، حيث رافقة خلال الزيارة الدكتور الشلقاني وكيل وزارة الصحة بمحافظة الجيزة.