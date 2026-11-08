نشوب حريق بناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري شرقي مضيق هرمز

أعلنت بحرية الجيش الإيراني نشوب حريق بناقلة نفط مخالفة إثر اصطدامها بلغم أثناء إبحارها في منطقة محظورة شرقي مضيق هرمز.

وأكدت بحرية الجيش الإيراني أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا أمام السفن المخالفة حتى إزالة جميع التهديدات.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، اليوم الأحد، أفادت بإصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز.

تفاصيل الحادث

وأوضحت الهيئة البحرية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أنها تلقت بلاغا يفيد بتعرض السفينة لمقذوف مجهول خلال عبورها المضيق، مؤكدة أن جميع أفراد الطاقم بخير.