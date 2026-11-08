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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الدقهلية ..نجاح 3 تدخلات جراحية دقيقة لتثبيت كسور بالطرف العلوي والسفلي بمستشفى منية النصر المركزي

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

 نجح الفريق الطبي بقسم جراحة العظام بمستشفى منيةالنصر بمحافظة الدقهلية  في إجراء 3 تدخلات جراحية دقيقة لتثبيت كسور، لثلاثة مرضى.

ففي الحالة الأولى، استقبل قسم الاستقبال والطوارئ سيدة في العقد السابع من العمر، إثر تعرضها للسقوط على الأرض داخل منزلها، وبعد تقديم الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات والأشعات اللازمة، تبين وجود كسر متفتت أسفل عظمة الفخذ الأيسر. وبعد استكمال الفحوصات والتجهيزات الطبية، تم إجراء رد مفتوح للكسر وتثبيته باستخدام شريحة تيتانيوم ذاتية الغلق مخصصة لأسفل عظمة الفخذ الأيسر، وقد تكللت الجراحة بالنجاح.

وفي الحالة الثانية، استقبل القسم مريضًا في الأربعين من عمره، إثر تعرضه لاعتداء من آخرين، وبعد تقديم الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تبين وجود كسر أسفل عظمة الزند الأيمن، وعلى الفور تم تجهيز المريض للتدخل الجراحي، وإجراء تثبيت للكسر باستخدام شريحة ضاغطة ومسامير، وقد تكللت الجراحة بالنجاح.

أما الحالة الثالثة، فقد استقبل القسم مريضًا في الستين من عمره، إثر تعرضه لحادث دراجة نارية، وبعد تقديم الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات اللازمة، تبين وجود كسر متفتت أسفل عظمة الكعبرة اليمنى، مع معاناة المريض من ارتفاع بمستويي السكر وضغط الدم. وبعد تجهيز المريض، نجح الفريق الطبي في تثبيت الكسر باستخدام أسلاك معدنية دون الحاجة إلى إجراء شق جراحي.

وقد تكللت التدخلات الجراحية الثلاث بالنجاح، وغادر جميع المرضى المستشفى بحالة تحسن، مع التوصية باستكمال المتابعة الطبية بعيادة الترصد والغيار بقسم جراحة العظام بالمستشفى.

وقد أُجريت هذه التدخلات الجراحية تحت قيادة الدكتور تامر العجرودي، رئيس قسم جراحة العظام، وبمشاركة كل من الدكتور خالد عبد الرازق خلف، والدكتور رجب منيع، والدكتور أحمد السيد، في إطار العمل الجماعي والتنسيق بين أعضاء الفريق الطبي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى.

الدقهلية منية النصر محافظه فريق

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