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أمطار وشبورة ونشاط للرياح.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شبورة وأمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة غدا

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، (الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر)، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة يوم الاثنين الموافق 9 نوفمبر 2026.  

طقس مائل للبرودة إلى بارد ليلا

 وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد طقساً خريفياً معتدل الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، ومائلاً للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة إلى بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.   

وأشارت النشرة الجوية إلى تكون شبورة مائية من الساعة 4 حتى 9 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.  

فرص سقوط أمطار

كما تتوقع الأرصاد وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث تصل إلى 40% تقريباً على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. 

وتتهيأ الفرص لسقوط أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20% تقريباً) على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.   

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وأضافت الهيئة أنه ينشط الرياح أحياناً بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/س على أغلب الأنحاء، مما يساعد على زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.   

وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع الاستمرار في متابعة التحديثات الدورية الصادرة عن الهيئة.   

الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الظواهر الجوية

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