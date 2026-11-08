الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة.. وتعلن: نوة المكنسة تبدأ 16 نوفمبر

كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تسجل معدلات أقل من الطبيعي في مثل هذا الوقت من العام.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا خلال اليومين الماضيين ساهم في انخفاض درجات الحرارة، بالتزامن مع تأثر البلاد بمنخفض جوي قادم من أوروبا والبحر المتوسط، لافتة إلى أن درجات الحرارة سجلت نحو 22 درجة مئوية.

وتابعت أن الأجواء الباردة تستمر بشكل ملحوظ خلال فترات الليل، مطالبة المواطنين بارتداء الملابس المناسبة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

فصل الخريف

وأشارت إلى أن المحافظات الساحلية تتأثر بالنوات التي تشهدها هذه الفترة من العام، موضحة أن نوة المكنسة من المقرر أن تبدأ يوم 16 نوفمبر، وتعد من النوات المرتبطة بفصل الخريف وتأثيراته الجوية على السواحل الشمالية.