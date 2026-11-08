ناقد رياضي يشيد بموقف إبراهيم حسن من شقيقه: عمره ما جاب ورا ودائمًا في ضهره

أشاد الناقد الرياضي كريم رزق الله بالعلاقة القوية التي تجمع بين حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن، مؤكدًا أن الأخير ظل دائمًا داعمًا لشقيقه ومدافعًا عنه في مختلف المواقف، رغم الصراعات والأزمات التي واجهها خلال مسيرته.

كريم رزق الله يشيد بموقف إبراهيم حسن من شقيقه

وكتب كريم رزق الله عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «علاقة حسام بإبراهيم علاقة تتبروز، إبراهيم عمره ما حس بملل أو جاب ورا، من صراعات حسام، دايمًا في ضهره وبيدافع عنه باستماتة، حتى لو هو نفسه زعلان من حسام. فاللهم إبراهيم حسن في حياتنا».

وتأتي إشادة الناقد الرياضي بموقف إبراهيم حسن، في أعقاب رحيل التوأم عن قيادة منتخب مصر، بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس السبت، توجيه الشكر إلى حسام حسن وجهازه المعاون، وتعيين علي ماهر، المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليوباترا، مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب الوطني.

علي ماهر مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

وجاء قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بالتعاقد مع علي ماهر لمدة عامين، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع المدرب ومسؤولي سيراميكا كليوباترا لإنهاء ارتباطه بالنادي وتولي المهمة الوطنية رسميًا خلال المرحلة المقبلة.

وكان اتحاد الكرة قد قرر توجيه الشكر إلى حسام حسن وجهازه المعاون، بعد فترة شهدت عددًا من الأزمات والخلافات، ليبدأ المنتخب الوطني مرحلة جديدة تحت قيادة علي ماهر، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم.