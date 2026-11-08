ميسي يفوز بالحذاء الذهبي في الدوري الأمريكي للمرة الثانية على التوالي

فاز الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الأمريكي لكرة القدم للموسم الثاني تواليا، السبت؛ بعدما أنهى فريقه- حامل اللقب- الموسم المنتظم، في المركز الثاني بالمنطقة الشرقية؛ إثر تعادله المثير مع شارلوت 3-3 في المرحلة الأخيرة.

ولم يسجل النجم الأرجنتيني، لكنه صنع الهدفين الأولين لفريقه على ملعب "إنتر ميامي"، وكلاهما جاء من ركلتين ركنيتين، فساعد ناديه على ضمان أفضلية اللعب على أرضه خلال أول دورين من الأدوار الإقصائية.

وكان إنتر ميامي في طريقه إلى تحقيق فوز سهل؛ عندما حسم الشوط الأول بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها إيان فراي (14) ولويس سواريز (33) ورودريجو دي بول (42)، لكن شارلوت رد بمثلها في الشوط الثاني عبر لييل آبادا (50 و55) ورودولفو ألوكو (90+1).

وكانت أهداف ميسي الـ26 هذا الموسم كافية ليصبح أول لاعب يحرز الحذاء الذهبي في الدوري الأمريكي لموسمين متتاليين.

وأنهى إنتر ميامي الموسم في المركز الثاني بالمنطقة الشرقية برصيد 60 نقطة.

وسيواجه فريق ميسي كولومبوس في مستهل الأدوار الإقصائية.