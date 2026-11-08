السعودية تعزي مصر وأسر ضحايا قطار العياط.. وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين

عبّرت وزارة الخارجية السعودية عن بالغ تعازي المملكة العربية السعودية وصادق مواساتها لجمهورية مصر العربية الشقيقة ولأسر المتوفين، إثر حادث قطار العياط الذي وقع على طريق القاهرة - أسوان الزراعي في محافظة الجيزة، ونتج عنه وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت الخارجية السعودية تضامن المملكة مع حكومة جمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها في هذا الحادث المأساوي، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل والتعافي السريع.

ارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 4 وفيات و88 مصابا

وارتفع عدد ضحايا حادث قطار العياط إلى 4 وفيات و88 مصابا بعد وقوع تصادم بين قطار حمل رقم 134 تحيا مصر (الجيزة – الفيوم)، ومؤخرة القطار رقم 2010 (القاهرة – أسوان)، اليوم الأحد بالمنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة، مما أسفر عن خروج بعض العربات عن السكة، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.