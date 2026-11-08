أخبار السيارات| بي إم دبليو إى 4 موديل 2027 تباع بهذه المواصفات.. بورشه تطلق آلة إسبريسو مستوحاة من 911 كاريرا ار اس

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

يتوافر في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

ينتشر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات موديل 2027 الكهربائية، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كشفت شركة هوندا عن طرازها الجديد هوندا أفانسير موديل 2027 ، وتنتمي أفانسير لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب.

أعلنت بورشه بالتعاون مع شركة تصنيع آلات القهوة الإيطالية الشهيرة لا مارزوكو مجموعة جديدة محدودة الإصدار مستوحاة من السيارة الكلاسيكية الأيقونية Porsche 911 Carrera RS 2.7 موديل 1972.