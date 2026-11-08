في أول ظهور بعد الإصابة.. بلال عطية يسجل هاتريك مع راسينج بالدوري الإسباني

شهدت الملاعب الإسبانية تألق المصري بلال عطية، في أول ظهوره له منذ تعافيه من الإصابة مع راسينج سانتاندير للشباب، بمشاركته في فوز فريقه بسباعية مقابل هدف على فيكتوريا، بالدوري الإسباني للشباب.

وقدم بلال عطية أداءً استثنائيًا خلال اللقاء، بعدما نجح فى تسجيل هاتريك، بالإضافة إلى صناعة هدفين، ليضع بصمته على 5 أهداف كاملة، ويسهم بقوة في الانتصار العريض الذي حققه فريقه.

وجاء تألق اللاعب المصري بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الركبة، والتي تسببت في تأجيل ظهوره بقميص الفريق الإسباني، بعدما كان النادي قد أعلن التعاقد معه مطلع يونيو الماضي.