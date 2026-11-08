وزير الصحة: 95 مليون مواطن استفادوا من المبادرات الرئاسية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، استفادة نحو 95 مليون مواطن من المبادرات الرئاسية للصحة العامة، بإجمالي يقارب 303 ملايين خدمة طبية، منذ إطلاق المبادرات عام 2018 وحتى عام 2026.

التعامل مع العديد من التحديات الصحية

وأوضح الوزير، خلال كلمته بالمؤتمر الطبي الثالث للقوات المسلحة، أن المبادرات الرئاسية وصلت إلى 16 مبادرة، واستهدفت التعامل مع العديد من التحديات الصحية، من بينها الأمراض المزمنة والمعدية، والكشف المبكر عن الأورام، ومكافحة فيروس سي، وتحسين صحة المرأة والأطفال.

وأشار إلى استمرار التعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة في تنفيذ عدد من المبادرات، ومن بينها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، ومبادرات الكشف المبكر وعلاج الأمراض، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مؤشرات الصحة العامة.