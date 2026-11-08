بسبب جمع الخردة.. القبض على طرفى مشاجرة بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن حدوث مشاجرة والتراشق بالحجارة بين عدد من الأشخاص بالغربية.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 / الجارى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية بين طرف أول: (سيدتين ، 4 أشخاص "إثنين منهم مصابين بجروح قطعية متفرقة")، وطرف ثان: (4 أشخاص "أحدهم مصاب بجرح قطعى")، جميعهم عمال خردة ومقيمين بدائرة القسم ، لخلافات بينهم حول أولوية جمع الخردة ، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام "عصى خشبية ، وأسلحة بيضاء" والتراشق بالحجارة مما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها.





أمكن ضبط طرفى المشاجرة (لـ 4 منهم معلومات جنائية) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم، وتم بإرشادهم ضبط (4 عصى خشبية ، و3 أسلحة بيضاء "المستخدمين فى التعدى").





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





