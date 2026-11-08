انخفاض مؤشر بورصة قطر بقيمة 51.02 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم

انخفض مؤشر بورصة قطر، في ختام تعاملات اليوم الأحد، بقيمة 51.02 نقطة، بما يعادل 0.51%؛ ليصل إلى مستوى 10014.83 نقطة.

وذكرت وكالة ألأنباء القطرية "قنا" أنه تم خلال الجلسة تداول 196 مليونا و626 ألفا و95 سهما بقيمة 344 مليونا و961 ألفا و140.351 ريال، عبر تنفيذ 23841 صفقة في جميع القطاعات، وارتفعت خلال الجلسة أسهم 24 شركة، بينما انخفضت أسهم 29 شركة أخرى.

وأضافت أن رسملة السوق ارتفعت في نهاية جلسة التداول 607 مليارات و183 مليونا و976 ألفا و832.076 ريال، مقارنة بـ608 مليارات و748 مليونا و465 ألفا و478.162 ريال في الجلسة السابقة.