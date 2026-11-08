ليبرمان يفتح باب خلافة نتنياهو: رئاسة الحكومة خيار مطروح.. ومستعد لقرارات صعبة لإنهاء حكم بيبي

أكد رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، استعداده للنظر في تولي منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مشدداً على أن إنهاء عهد بنيامين نتنياهو ومنع الذهاب إلى انتخابات جديدة قد يتطلب اتخاذ قرارات سياسية صعبة.

وقال ليبرمان، ردا على الانتقادات الموجهة إليه بشأن موقفه من قضية تجنيد اليهود المتشددين «الحريديم»، إن الاستعداد لتقديم تنازلات سياسية لا يعني التخلي عن القيم والمبادئ، مؤكدا رفضه تشكيل حكومة تعتمد على دعم حزب «رعام» والقائمة العربية المشتركة، قائلًا: «هذا لن يحدث».

وأضاف أن منع إجراء انتخابات جديدة وإنهاء حكم نتنياهو يتطلبان اتخاذ قرارات صعبة، في إشارة إلى استعداده للتعامل مع تعقيدات المشهد السياسي الإسرائيلي من أجل تحقيق هذا الهدف.

وفيما يتعلق بقانون تجنيد الحريديم، أوضح ليبرمان أنه سبق أن قدم عام 2018 مشروع قانون للتجنيد الإجباري، صاغه الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الدفاعية، معتبرًا أن هذا المشروع لا يزال يشكل أساسًا مناسبًا للتوصل إلى اتفاقات بشأن القضية.

وبشأن طموحه السياسي، قال ليبرمان إن تولي منصب رئيس الوزراء يمثل خيارًا مطروحًا بالنسبة إليه، لكنه ليس هاجسًا شخصيًا يسعى لتحقيقه بأي ثمن، نافيًا انخراطه في مناورات سياسية أو محاولته وضع أي طرف في مأزق.