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وزيرة التضامن توجه الهلال الأحمر بالتدخل الفوري لمتابعة مصابي حادث قطار العياط
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن توجه الهلال الأحمر بالتدخل الفوري لمتابعة مصابي حادث قطار العياط

حادث قطاري العياط
حادث قطاري العياط
عبد الوكيل ابو القاسم

تتابع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تداعيات حادث خروج عدد من عربات أحد القطارات عن القضبان بمنطقة جرزا بالعياط في محافظة الجيزة، والذي أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق الفوري مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري؛ للتواجد الميداني ومتابعة تداعيات الحادث، وتقديم كافة أوجه الدعم والتدخلات الإغاثية اللازمة.

وشهد موقع الحادث، حالة من الاستنفار، بعدما هرع الأهالي إلى موقع الحادث لمساعدة الركاب العالقين داخل العربات، والمشاركة في إخراج المصابين من نوافذ القطارين، في محاولة لإنقاذ أكبر عدد ممكن منهم.

وتسابق الأهالي للوصول إلى الركاب المحاصرين داخل العربات، حيث ساهموا في إخراجهم من الشبابيك ونقل المصابين إلى أماكن آمنة، لحين وصول سيارات الإسعاف وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وفي السياق ذاته، دفعت الأجهزة المعنية بأوناش ضخمة ومعدات ثقيلة إلى موقع التصادم، للعمل على رفع العربات المتضررة والتعامل مع آثار الحادث، وتسهيل عمليات الإنقاذ والوصول إلى الركاب العالقين.

وكان الحادث قد أسفر، وفق البيانات الأولية، عن إصابة أكثر من 60 شخصًا، وسط حالة من الاستنفار بين الأجهزة الأمنية والحماية المدنية والإسعاف، فيما تواصل الجهات المختصة التعامل مع تداعيات الحادث، وتولت النيابة التحقيق لكشف أسبابه وملابساته.

وزيرة التضامن حادث قطاري العياط محافظة الجيزة الهلال الأحمر

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