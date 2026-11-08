مجدي يعقوب: تكامل جهود الحكومة والمجتمع المدني والأفراد ضرورة لبناء مصر قوية عالميًا

أكد الدكتور مجدي يعقوب أهمية تكامل جهود الحكومة والمجتمع المدني والأفراد لتحقيق نهضة مصر وتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال يعقوب، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة، إن بناء مجتمع قوي يتطلب مشاركة جميع الأطراف في دعم التنمية والإبداع.

وأشاد بالجهود المبذولة لتحسين التعليم والصحة وتعزيز كرامة الإنسان، مؤكدًا أن الاستثمار في الإنسان يمثل الطريق الأساسي لتحقيق التنمية الشاملة، وأن مصر بما تمتلكه من كفاءات وحضارة عريقة قادرة على تحقيق مكانة متقدمة بين دول العالم.