إصابة أكثر من 60 شخصًا في انقلاب قطار قادم من الفيوم بالعياط.. صور

أُصيب أكثر من 60 شخصًا في حادث انقلاب قطار ركاب قادم من محافظة الفيوم، إثر اصطدام قطار آخر به وخروج عدد من عرباته عن القضبان بين قريتي جرزا والرقة بمركز العياط جنوب الجيزة، ما أسفر عن وقوع عدد كبير من المصابين وحالة من الذعر بين الركاب.

حادث انقلاب قطار ركاب

ودفعت الأجهزة المعنية بأكثر من 15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة وتقديم الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة لهم، فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها للتعامل مع تداعيات الحادث.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث خروج قطار عن القضبان بعد اصطدامه بقطار آخر بنطاق مركز العياط، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة والتعامل مع المصابين.

وتم إخطار النيابة المختصة التي تولت التحقيق، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة إهمال فني أو خلل في منظومة التشغيل من عدمه.