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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-11-2026 بالأسواق

الدواجن
الدواجن
آية الجارحي

عاوت أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-11-2026، الارتفاع حيث صعد سعر كيلو الدواجن البيضاء بنحو 4 جنيهات، عقب هبوطها 8 جنيهات في الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين.

وسجّل سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم الأحد 74 جنيهًا في المزارع بعد أن كان قد وصل إلى 70 جنيهًا.

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاحد 8 نوفمبر 2026، ، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إن أسعار الدواجن والبيض قد تشهد ارتفاع خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى ضرورة تحقيق هامش ربح مناسب للمنتج المصري، بما يضمن استمراره في السوق وعدم تعرضه للخسائر التي قد تدفعه إلى الخروج من المنظومة.

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد 1-11-2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

وسجل سعر الدواجن في الأسواق بين 80 و85 جنيها في الأسواق عند وصولها للمستهلك.

وكانت أسعار الدواجن شهدت موجة قوية من التراجع الشهر الماضي الذي نتج عن زيادة المعروض في الأسواق، ووفرة الإنتاج الذي نتج عن قرارات وتوسعات اتخذها المنتجون منذ عدة أشهر عندما كانت الأسعار مرتفعة.

أسعار الدواجن في مصر  

 تحرك سعر كيلو الدواجن البيضاء من مستوى الـ 71 إلى 79 جنيهًا من مستوى 80 جنيهًا وصولاً إلى مستوى الـ 86 جنيهًا ثم إلى 91 جنيها ثم هبطت لـ 86 جنيهًا ثم ارتفعت مجددا إلى 91 جنيهًا، ثم 96 جنيها للكيلو ثم 88 جنيهًا و85 جنيهًا ثم 76 جنيهًا ثم 70 جنيهًا  ثم 60 ثم تذبذبت بعدها ثم وصلت 57 ثم صعدت إلى 69 جنيها، وتراجعت إلى 57  ثم تدرجت في الصعود حتى وصلت إلى 83 ثم هبطت إلى 70 جنيها ثم 74 جنيها.

أسعار الدواجن والبيض

ويُقدّم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاحد 8-11-2026 ، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

سجل سعر كيلو الدواجن في المزارع اليوم نحو 74 جنيهًا، ومن المفترض أن يتراوح سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق بين 84 و90 جنيهًا وفقًا لاختلاف المناطق وتكاليف النقل والتوزيع.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض بعدة عوامل، في مقدمتها حجم المعروض بالأسواق، وتكاليف الإنتاج، ومستويات الطلب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار صعودًا أو هبوطًا.

أسعار الدواجن اليوم

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 74 جنيهًا في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح الآن بين 84و90 جنيهًا للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 63 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 73و75 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 105 جنيهات بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 115 و120  جنيهًا.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 120 و150 جنيها للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 130 و160 جنيها للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 125 و135 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 22 و23 جنيهًا.

الكتكوت "ساسو": 18 جنيهًا.

الكتكوت البلدي الحر: بين 17 و18 جنيهًا.

كتكوت فيومي 17 جنيهًا.

بط مسكوفي 30 جنيهاً.

بط مولر  30 جنيهاً.

بط بيور  25 جنيهاً.

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات.

أسعار البانيه والأوراك اليوم

سعر الأوراك: بين 90 و95 جنيها.

سعر البانيه: بين 220 و230 جنيها.

سعر الكبد والقوانص: 140 جنيهًا.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الأجنحة: بين 50 و60 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 160 جنيهًا.

سعر البط: 140 لـ 160 جنيهًا.

سعر الأرانب 150 جنيها. 


وأكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن قطاع الدواجن في مصر يشهد وفرة كبيرة في الإنتاج، الأمر الذي مكّن الدولة من التوسع في التصدير إلى نحو 35 دولة.

وقال  سليمان، في تصريحات تلفزيونية، إن مصر تصدر البيض المخصب المستخدم في إنتاج كتاكيت التسمين وأمهات الدواجن والفرخ البياض، إلى جانب تصدير الدواجن المجمدة بمختلف أنواعها، فضلًا عن بيض المائدة ومنتجاته.

وأضاف أن قطاع الدواجن يوفر فرص عمل لنحو 3.5 مليون مواطن، باستثمارات لا تقل عن 200 مليار جنيه، ما يجعله أحد أهم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد المصري.

وذكر أن إجمالي إنتاج الدواجن بلغ نحو 1.6 مليار طائر، بزيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي، فيما وصل إنتاج بيض المائدة إلى 16 مليار بيضة، محققًا نموًا بنسبة 14%.

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