دون تغيير..سعر الدولار في البنوك الآن

شهد سعر الدولار في مصر استقرارًا مع أول تعاملات له اليوم الأحد 25-10-2026 وذلك بالتزامن مع بدء العمل في البنوك المصرية.

بدء العمل في البنوك

وتبدأ البنوك المصرية عملها صباح اليوم الأحد بعد انقطاع استمر لمدة يومين بعد انتهاء إجازة الجهاز المصرفي .

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار في اليوم استقراراً من دون تغيير على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية .

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 55.25 جنيها للشراء و 55.35 جنيها للبيع.

أقل سعر

وبلغ أقل سعر دولار 54.6 جنيها للشراء و 54.7 جنيها للبيع في بنك نكست.

ووصل ثاني أقل سعر دولار 55.2 جنيها للشراء و55.3 جنيها للبيع في بنكي أبوظبي الأول وفيصل الإسلامي.

وسجل سعر دولار مقابل الجنيه 55.23 جنيها للشراء و 55.33 جنيها للبيع في بنوك "كريدي أجريكول، التعمير والإسكان" .

الدولار في أغلب البنوك

ووصل سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 55.25 جنيها للشراء و 55.35 جنيها للبيع في بنوك "العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، قناة السويس، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، الإسكندرية، مصر، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، البركة، أبوظبي التجاري، الأهلي المصري".

أعلي سعر دولار

وبلغ أعلي سعر دولار 55.27 جنيها للشراء و 55.37 جنيها للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي، سايب، بيت التمويل الكويتي،HSBC".