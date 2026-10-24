بدون تغيير.. سعر الدولار في البنوك الآن

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات مساء اليوم، السبت 24-102-2026، داخل البنوك العاملة في السوق المصرية.

سعر الدولار اليوم

وشهد سعر الدولار أمام الجنيه ثباتا دون تغيير بالتزامن مع انتهاء العمل في البنوك قبل يومين.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري إلى 55.25 جنيها للشراء و55.35 جنيها للبيع.

أقل سعر

وبلغ أقل سعر دولار 54.6 جنيها للشراء و54.7 جنيها للبيع في بنك نكست.

ووصل ثاني أقل سعر دولار إلى 55.2 جنيها للشراء و55.3 جنيها للبيع في بنكي أبوظبي الأول وفيصل الإسلامي.

وسجل سعر دولار مقابل الجنيه 55.23 جنيها للشراء و55.33 جنيها للبيع في بنوك "كريدي أجريكول، والتعمير والإسكان" .

الدولار في أغلب البنوك

ووصل سعر الدولار في أغلب البنوك إلى نحو 55.25 جنيها للشراء و55.35 جنيها للبيع في بنوك "العربي الأفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، قناة السويس، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، الإسكندرية، مصر، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، البركة، أبوظبي التجاري، الأهلي المصري".

أعلى سعر دولار

وبلغ أعلى سعر دولار 55.27 جنيها للشراء و55.37 جنيها للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي، سايب، بيت التمويل الكويتي، HSBC".