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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أقل سعر للدولار اليوم في البنوك.. بنك نكست عند 54.70 جنيه للبيع

الدولار
الدولار
ولاء عبد الكريم

سجل سعر الدولار الأمريكي أقل مستوى له بين البنوك الواردة في آخر تحديث عند 54.60 جنيه للشراء و54.70 جنيه للبيع في بنك نكست، بالتزامن مع استقرار أسعار الصرف خلال عطلة الجهاز المصرفي اليوم السبت 24 أكتوبر 2026.

سعر الدولار في بنك نكست

بلغ سعر الدولار في بنك نكست 54.60 جنيه للشراء و54.70 جنيه للبيع، ليأتي في مقدمة البنوك الأقل سعرًا وفقًا للأسعار المنشورة.

ثاني أقل سعر للدولار

جاء سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول وبنك فيصل الإسلامي عند 55.20 جنيه للشراء و55.30 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك كريدي أجريكول 55.22 جنيه للشراء و55.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 55.25 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث معلن قبل عطلة البنوك.

أسعار الدولار في البنوك الأخرى

استقر سعر الدولار عند 55.25 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع في عدد كبير من البنوك، من بينها البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي CIB وبنك قناة السويس وبنك الإسكندرية.

في المقابل، سجل الدولار 55.27 جنيه للشراء و55.37 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك سايب، وبيت التمويل الكويتي، وHSBC، وهي أعلى الأسعار الواردة في التحديث.

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