سعر الذهب في الصاغة الآن

يستمر ثبات سعر الذهب على مستوى محلات الصاغة المصرية مع أول تعاملات له اليوم السبت 24-10-2026.

سعر الذهب اليوم

أظهرت تعاملات الذهب ثباتًا من دون تغيير في مختلف الأعيرة الذهبية على مستوى محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له عند 6300 جنيها .

سعر عيار 24

سعر عيار 24 الأكبر قيمة 24 نحو 7200 جنيها للشراء و 7142 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6600 جنيها للشراء و 6547 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6300 جنيها للشراء و 6250 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5400 جنيه للشراء و 5357 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة 4200 جنيها للشراء و 4166 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 50.4 ألف جنيه للشراء و 50 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4020 دولار للشراء و 4019 دولار للبيع.