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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

يستمر ثبات سعر الذهب على مستوى محلات الصاغة المصرية مع أول تعاملات له اليوم السبت 24-10-2026.

سعر الذهب اليوم

أظهرت تعاملات الذهب ثباتًا من دون تغيير في مختلف الأعيرة الذهبية على مستوى محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له عند 6300 جنيها .

سعر عيار 24

سعر عيار 24 الأكبر قيمة 24 نحو 7200 جنيها للشراء و 7142 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6600 جنيها للشراء و 6547 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6300 جنيها للشراء و 6250 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5400 جنيه للشراء و 5357 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة 4200 جنيها للشراء و 4166 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 50.4 ألف جنيه للشراء و 50 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4020 دولار للشراء و 4019 دولار للبيع.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الجنيه الذهب سعر عيار 14 اليوم

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