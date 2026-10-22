تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس.. عيار 21 يسجل 6300 جنيه

تراجعت أسعار الذهب في السوق المصرية بنهاية تعاملات أمس، الأربعاء، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، لتسجل مستويات جديدة مع بداية تعاملات الخميس 22 أكتوبر 2026، وسط ترقب المستثمرين للتطورات العالمية المؤثرة في حركة المعدن الأصفر.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في مصر، نحو 6300 جنيه دون مصنعية، فيما تتراوح المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام، وفقًا لنوع المشغولات ومكان الشراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 18: نحو 5400 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 21: نحو 6300 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 24: نحو 7200 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب: نحو 50 ألفًا و400 جنيه.

سعر الذهب عالميًا: 4134 دولارًا للأوقية.

ترقب الأسواق لتحركات الذهب

تأتي هذه التحركات وسط ترقب المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر يومي 27 و28 أكتوبر الجاري، مع توقعات واسعة النطاق بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وتتابع الأسواق تطورات السياسة النقدية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية، باعتبارها من العوامل المؤثرة في حركة الذهب عالميًا وانعكاساتها على السوق المصرية.