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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس.. هل تواصل الأسعار الارتفاع أم تفاجئ السوق بتراجع جديد؟

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

يترقب المستثمرون مؤشرات جديدة بشأن المسار المقبل لأسعار الفائدة الأمريكية، قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 27 و28 أكتوبر الجاري، الامر الذي سيؤثر بقوه على اتجاه سعر الذهب خلال الفترة القادمة.

و تشير توقعات واسعة النطاق إلى الإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

تراجعت أسعار الذهب في مصر مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء على مستوى جميع الاعيره الذهبية.

أسعار الذهب في مصر 

أسعار الذهب اليوم الخميس 

ويقدم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الخميس 22-10-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4134 دولارا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5400 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6300 جنيه، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7200 جنيه للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم، الاربعاء ، 50.400 ألف جنيه. 

وطرح المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب، رؤيته لمستقبل الأسعار، متوقعًا إمكانية عودة جرام الذهب في السوق المصرية إلى مستوى 7500 جنيه، معتبرا أن التراجع الراهن قد يتيح فرصًا للمستثمرين أصحاب النظرة طويلة الأجل، وفق تقديراته لحركة الأسواق.

وقال المهندس سعيد إمبابي إن التوترات الجيوسياسية الراهنة تختلف عن أزمات سابقة، في ظل الدور المتزايد الذي تلعبه أسواق الطاقة في توجيه حركة الاستثمارات والسيولة عالميًا، موضحًا أن بعض المستثمرين اتجهوا إلى توظيف أموالهم في القطاعات المستفيدة من الأزمة، بدلًا من الاحتفاظ باستثماراتهم في الذهب.


 

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