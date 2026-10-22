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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي اليوم الخميس

الدولار
الدولار
آية الجارحي

سجل سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي المصري اليوم الخميس 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار  اليوم الخميس 22-10-2026، استقر بعد أن انخفض أمس بنحو 40 قرشا.

وسجل أعلى سعر للدولار 54.36 جنيه للشراء و54.46 جنيه للبيع وذلك في بنك نكست.

أسعار الدولار اليوم 

 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026 بختام التعاملات، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 54.35 جنيه للشراء، و54.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بيت التمويل الكويتي: 54.34 جنيه للشراء، و54.44 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار 

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 54.34 جنيه للشراء، و54.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية  54.34 جنيه للشراء، و54.44 جنيه للبيع.

 البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في  البنك الأهلي المصري 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.

بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB: 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي: 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان: 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار امام الجنيه

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي: 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المتحد: 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات: 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه أسعار الدولار سعر الدولار اليوم الخميس بنك مصر البنك الاهلي سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه

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