بورصة الكويت تُنهي تعاملاتها اليوم على تراجع مؤشراتها

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الأربعاء، على تراجع مؤشراتها حيث انخفض مؤشرها العام بنحو 69.28 نقطة بما نسبته 0.82% ليصل إلى مستوى 8330.00 نقطة، إذ جرى تداول نحو 209 ملايين سهم عبر 22 ألفا و232 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 59.1 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الرئيسي تراجعا بنحو 127.60 نقطة بما نسبته 1.51% ليصل إلى مستوى 8313.22 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 100 مليون سهم من خلال 11 ألفا و62 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 17.6 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الأول بنحو 60.47 نقطة بما نسبته 0.69% ليصل إلى مستوى 8765.87 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 109 ملايين سهم عبر 11 ألفا و170 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 41.5 مليون دينار كويتي.

وتراجع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 220.29 نقطة بما نسبته 2.36% ليصل إلى مستوى 9099.84 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 85 مليون سهم عبر 9023 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 15.2 مليون دينار كويتي.

وكانت شركات "مراكز" و"امتيازات" و"تسهيلات" و"فنادق" و"ثريا" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "أرجان" و"المعدات" و"عقار" و"مدار" و"معادن" الأكثر انخفاضا.