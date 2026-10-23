دون تغيير.. سعر الذهب في الصاغة الآن

شهد سعر الذهب استقرارًا في مصر مع منتصف تعاملات مساء اليوم الجمعة 23-10-2026 في مختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب اليوم

وسجل متوسط سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم ثباتًا دون تغيير على مختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له عند 6300 جنيه.

سعر عيار 24

سعر عيار 24 الأكبر قيمة 24 نحو 7200 جنيه للشراء و7142 جنيه للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6600 جنيه للشراء و6547 جنيه للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6300 جنيه للشراء و6250 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5400 جنيه للشراء و5357 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة 4200 جنيه للشراء و4166 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 50.4 ألف جنيه للشراء و50 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4020 دولارا للشراء و4019 دولارا للبيع.