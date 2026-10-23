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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بدون تغيير.. سعر الذهب في السعودية الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

شهد سعر الذهب في المملكة العربية السعودية؛ استقرارً في تعاملات مساء اليوم السبت 23-10-2026 .


سعر الذهب في السعودية

بلغ متوسط سعر الذهب في السعودية ثباتاً من دون تغيير بمختلف الأعيرة الذهبية .

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 424 ريال سعودي.

سعر عيار 24 

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 485.25 ريال سعودي للشراء و 480.25 ريال سعودي للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 444.75 ريال سعودي للشراء و 440.25 ريال سعودي للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشاراً 424.5 ريال سعودي للشراء و 420.25 ريال سعودي للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 364 ريال سعودي للشراء و 360.25 ريال سعودي للبيع.

سعر تولة الذهب عيار 24 

وسجل سعر تولة الذهب عيار 24 نحو 5659 ريال سعودي للشراء و 5603 ريال سعودي للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر تولة الذهب عيار 22 

وبلغ سعر تولة الذهب عيار 22 نحو 5188 ريال سعودي للشراء و 5136 ريال سعودي للبيع.

سعر أونصة الذهب 

وسجل سعر أونصة الذهب 15.091 ألف ريال سعودي للشراء و 14.94 ألف ريال سعودي للبيع.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وصل سعر أونصة الذهب بالدولار 4024 دولار .

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