بدون تغيير.. سعر الذهب في السعودية الآن

شهد سعر الذهب في المملكة العربية السعودية؛ استقرارً في تعاملات مساء اليوم السبت 23-10-2026 .



سعر الذهب في السعودية

بلغ متوسط سعر الذهب في السعودية ثباتاً من دون تغيير بمختلف الأعيرة الذهبية .

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 424 ريال سعودي.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 485.25 ريال سعودي للشراء و 480.25 ريال سعودي للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 444.75 ريال سعودي للشراء و 440.25 ريال سعودي للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشاراً 424.5 ريال سعودي للشراء و 420.25 ريال سعودي للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 364 ريال سعودي للشراء و 360.25 ريال سعودي للبيع.

سعر تولة الذهب عيار 24

وسجل سعر تولة الذهب عيار 24 نحو 5659 ريال سعودي للشراء و 5603 ريال سعودي للبيع.

سعر تولة الذهب عيار 22

وبلغ سعر تولة الذهب عيار 22 نحو 5188 ريال سعودي للشراء و 5136 ريال سعودي للبيع.

سعر أونصة الذهب

وسجل سعر أونصة الذهب 15.091 ألف ريال سعودي للشراء و 14.94 ألف ريال سعودي للبيع.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وصل سعر أونصة الذهب بالدولار 4024 دولار .