سعر الذهب الآن في الصاغة

شهد سعر الذهب في الصاغة المصرية، استقرارا مع أول تعاملات له اليوم الجمعة 23-10-2026 على مستوى الأعيرة المختلفة.

سعر الذهب اليوم

وصل متوسط سعر جرام الذهب لدرجات مستقرة من دون تغيير وسط حالة من الترقب داخل السوق المحلية..

سعر الذهب يتراجع

وتراجع سعر جرام الذهب مقدار 10 جنيهات في المتوسط على مختلف التعاملات المسائية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6325 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7228 جنيها للشراء و7171 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6626 جنيها للشراء و 6573 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأوسع انتشارًأ 6325 جنيها للشراء و 6275 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5421 جنيها للشراء و 5378 جنيها للبيع

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة ؤ4216 جنيها للشراء و4183 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4042 دولار للشراء و4041 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 50.6 ألف جنيه للشراء و50.2 ألف جنيه للبيع.