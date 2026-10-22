طلع 5 جنيه.. سعر الذهب في الصاغة الآن

جدد الذهب في مصر صعوده بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية اليوم الخميس 22-10-2026 .

الذهب يرتفع

وصعد سعر جرام الذهب 5 جنيهات جديدة على مستوى الأعيرة الذهبية داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث في سعر الذهب

وصل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 6340 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكثر انتشارًا 7245 جنيها للشراء و7188 جنيها للبيع .

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6442 جنيها للشراء و6589 جنيها للبيع .

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6340 جنيها للشراء و6290 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5434 جنيها للشراء و5391 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل انتشارًا 4226 جنيها للشراء و4193 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 50.72 ألف جنيه للشراء و50.32 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4054 دولارا للشراء و4053 دولارا للبيع.