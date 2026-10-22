سعر الذهب اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026.. عيار 21 يسجل 6300 جنيه وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات الأربعاء، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، وسط ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر يومي 27 و28 أكتوبر الجاري، وما قد يسفر عنه من قرارات تؤثر في حركة المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب عالميًا اليوم

سجل سعر الذهب عالميًا 4134 دولارًا للأوقية، وسط ترقب الأسواق لمؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية، في ظل توقعات واسعة النطاق بالإبقاء عليها دون تغيير خلال الاجتماع المقبل للفيدرالي الأمريكي.

وتترقب الأسواق تداعيات قرار الفيدرالي على تحركات الذهب خلال الفترة المقبلة، في ظل تأثر المعدن الأصفر بتوجهات السياسة النقدية والتطورات الجيوسياسية وحركة الاستثمارات والسيولة عالميًا.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5400 جنيه للشراء، دون احتساب المصنعية والرسوم الإضافية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في السوق المصرية، نحو 6300 جنيه دون مصنعية.

وتتراوح قيمة المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام، وفقًا لنوع المشغولات الذهبية ومكان الشراء.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى من حيث نسبة نقاء الذهب بين الأعيرة المتداولة، نحو 7200 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50 ألفًا و400 جنيه، دون احتساب أي تكاليف إضافية قد ترتبط بعملية الشراء.

هل ترتفع أسعار الذهب مجددًا خلال الفترة المقبلة؟

توقع المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب، إمكانية عودة سعر جرام الذهب في السوق المصرية إلى مستوى 7500 جنيه، مشيرًا إلى أن التراجع الحالي قد يمثل فرصة للمستثمرين أصحاب النظرة طويلة الأجل، وفقًا لتقديراته لحركة الأسواق.

وأوضح إمبابي أن التوترات الجيوسياسية الراهنة تختلف عن الأزمات السابقة، في ظل الدور المتزايد لأسواق الطاقة في توجيه حركة الاستثمارات والسيولة على المستوى العالمي.

وأشار إلى أن بعض المستثمرين اتجهوا إلى توظيف أموالهم في القطاعات المستفيدة من الأزمة، بدلًا من الاحتفاظ باستثماراتهم في الذهب، وهو ما قد يؤثر في تحركات المعدن الأصفر خلال المرحلة المقبلة.

وتظل تطورات أسعار الفائدة الأمريكية والتوترات الجيوسياسية وحركة الاستثمارات العالمية من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاه أسعار الذهب، وسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي المقبل.