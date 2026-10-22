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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ثابت دون تغيير.. سعر الذهب في الكويت اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

شهد سعر الذهب في الكويت استقرارا مع تعاملات مساء اليوم الخميس 22-10-2026 على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

سعر الذهب اليوم

أظهرت تداولات الذهب في الكويت ثباتا من دون تغيير بمختلف الأعيرة الذهبية بمخلات الصاغة الكويتية.

البنوك المركزية تعزز احتياطياتها من الذهب بمشتريات صافية بلغت 39 طنا في أغسطس

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في الكويت بأخر تحديث له 35 دينارا.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 40.55 دينار.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو  37.15 دينار.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأوسع انتشارًا 35.475 دينار.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 30.4 دينار.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب 283.775 دينارا.

سعر تولة الذهب عيار 24

وبلغ سعر التولة من عيار 24 نحو 472.975 دينارا.

أسعار الذهب الان في مصر

سعر تولة الذهب عيار 22

وصل سعر التولة عيار 22 نحو 433.3 دينار.

سعر أونصة الذهب 

وسجل سعر أونصة الذهب 1261 دينارا.

سعر أونصة الذهب بالدولار

بلغ سعر أونصة الذهب الدولار 4060 دولارا.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الذهب في الكويت اخبار مصر سعر جرام الذهب سعر أوقية الذهب

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