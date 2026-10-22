زاد 85 جنيها.. سعر الذهب الآن

ارتفع سعر الذهب في مصر مع أول تداولات مسائية له اليوم الخميس 22-10-2026 على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

الذهب يرتفع

وسجل سعر جرام الذهب زيادة قيمتها 85 جنيها على الأقل منذ مطلع الأسبوع الجاري.

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

وصل متوسط سعر جرام الذهب 6335 جنيها .

سعر عيار 24

وبلغ سعر 24 الأكثر انتشارا 7240 جنيها للشراء و7182 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 6636 جنيها للشراء و6584 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6335 جنيها للشراء و6285 جنيها للبيع .

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5430 جنيها للشراء و5387 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة 4223 جنيها للشراء و4190 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل أوقية الذهب 4071 دولارا للشراء و4070 دولارا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 50.68 ألف جنيه للشراء و50.28 ألف جنيه للبيع.