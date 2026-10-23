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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

طلع 75 جنيها.. سعر الذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الذهب في مصر مساء اليوم الجمعة 23-10-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم

وصعد سعر الذهب مقدار 75 جنيها مقارنة بما كان عليه أمس.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 6300 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة 7200 جنيها للشراء و 7142 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 6600 جنيها للشراء و 6547 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6300 جنيها للشراء و 6250 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5400 جنيها للشراء و 5357 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة 4200 جنيها للشراء و 4166 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4029 دولار للشراء و 4028 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 50.4 ألف جنيه للشراء و 50 ألف جنيه للبيع.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 24 اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر جرام الذهب سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر أوقية الذهب سعر عيار 14 اليوم

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