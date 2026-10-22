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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نزل 10 جنيهات ... سعر الذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

فقد سعر الذهب في مصر جزءًا من قيمته مع اقتراب انتهاء التعاملات المسائية اليوم الخميس 22-10-2026 ..

سعر الذهب يتراجع

وتراجع سعر جرام الذهب مقدار 10 جنيهات في المتوسط على مختلف التعاملات المسائية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6325 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7228 جنيها للشراء و7171 جنيها للبيع.

أسعار الذهب

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6626 جنيها للشراء و 6573 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأوسع انتشارًأ 6325 جنيها للشراء و 6275 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5421 جنيها للشراء و 5378 جنيها للبيع

أسعار الذهب الان في مصر

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة ؤ4216 جنيها للشراء و 4183 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4042 دولار للشراء و 4041 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 50.6 ألف جنيه للشراء و50.2 ألف جنيه للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيا 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر جرام الذهب

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