سعر الذهب في الكويت الآن

ثبت سعر الذهب في الكويت مساء اليوم الجمعة 23-10-2026 على مستوي محلات الصاغة الكويتية.

سعر الذهب في الكويت

وسجل سعر الذهب في الصاغة الكويتية استقرارًا دون تغيير بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ سعر الذهب في آخر تحديث له 34 دينار كويتي.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر نحو 39.9 دينار كويتي .

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 36.575 دينار كويتي .

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 34.925 دينار كويتي.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 29.925 دينار كويتي.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب 279.35 دينار كويتي .

سعر تولة الذهب عيار 24

وبلغ سعر تولة الذهب عيار 24 نحو 465.375 دينار كويتي.

سعر تولة الذهب عيار 22

وسجل سعر تولة الذهب عيار 22 نحو 426.6 دينار كويتي .

سعر أونصة الذهب

وبلغ سعر أونصة الذهب 1241 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وصل سعر أونصة الذهب بالدولار 3997 دولار.