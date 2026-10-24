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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

يستمر استقرار سعر الدولار في مواجهة الجنيه مع أول تداولات لها اليوم السبت 24-10-2026 على مستوى البنوك.

سعر الدولار في البنوك

وأظهرت تعاملات الدولار استقرارًا بدون تغيير منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي يوم الخميس الماضي.

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في الجهاز المصرفي مساء أمس الأول، الخميس، وحتى اليوم السبت بمناسبة عطلة البنوك الأسبوعية.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 55.25 جنيه للشراء و 55.35 جنيه للبيع.

أقل سعر 

وصل أقل سعر دولار 54.6 جنيه للشراء و 54.7 جنيه للبيع في بنك نكست.

بلغ ثاني أقل سعر دولار 55.2 جنيه للشراء و 55.3 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول وفيصل الإسلامي.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 55.22 جنيه للشراء و 55.32 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

الدولار في معظم البنوك

ووصل سعر الدولار في معظم البنوك 55.25 جنيه للشراء و 55.35 جنيه للبيع في بنوك "التعمير والإسكان، العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، قناة السويس، الكويت الوطني،التنمية الصناعية، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، البركة، أبو ظبي التجاري، الأهلي المصري، مصر".

سعر الدولار

أعلى سعر دولار

بلغ أعلى سعر دولار 55.27 جنيه للشراء و 55.37 جنيه للبيع في بنوك "مصرف أبو ظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي، سايب، بيت التمويل الكويتي، HSBC".

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